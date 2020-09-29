أرقام رسمية ترصد إصابات كورونا الجديدة بالمدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات 539 إصابة.

وجاءت جدة في المرتبة الأولى؛ حيث سجّلت 61 إصابة جديدة، وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 53حالة، فيما تمَّ تسجيل (46 في المدينة المنورة 35 في الهفوف 35 في الرياض 34 في ينبع 21 في حائل 21 في خميس مشيط 20 في بلجرشي 18 في الدمام 13 في نجران 12 في الظهران 12 في الليث 10 في أبها 10 في المبرز).

وتم تسجيل (8 في الطائف 8 في المخواة 7 في الجبيل 5 في القطيف 4 في عرعر 4 في بريدة 4 في عفيف 4 في طريف 4 في محايل 4 في شرورة 4 في رجال المع 4 في أضم 3 في تبوك 3 في الخبر 3 في مهد الذهب 3 في تربة 3 في العيص 3 في المظيلف 3 في وادي الدواسر 3 في بللسمر 2 في خليص 2 في بارق 2 في العيدابي 2 في الباحة 2 في جازان 2 في الزل في 2 في عنيزة 2 في الحناكية 2 في صبيا 2 في النماص 2 في العقيق 2 في النعيرية 2 في الحجرة 2 في الخرج 2 في وادي الفرع).

في حين تم تسجيل (1 في الأسياح 1 في القوارة 1 في النبهانية 1 في المجمعة 1 في الدلم 1 في الدوادمي 1 في رنية 1 في الخرمة 1 في عيون الجواء 1 في يدمة 1 في البدائع 1 في رياض الخبراء 1 في الأرطاوية 1 في ضرما 1 في المويه 1 في حوطة بني تميم 1 في أحد المسارحة 1 في ظهران الجنوب 1 في بقعاء 1 في المذنب 1 في البكيرية 1 في الخفجي 1 في ترج 1 في الجفر).

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وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 334187 حالة.

وأوضحت «الصحة»، أنه تمَّ تسجيل 696 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 318542 حالة كما أشارت إلى أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 4739 حالة.

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وزارة الصحة: تسجيل 539 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 27 حالة.. وتعافي 696 شخصًا