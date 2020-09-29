، "التعاون الإسلامي" تنعى أمير الكويت وتؤكد: كان صوتًا للحكمة والاعتدال ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمتع بمكانة عالية بين قادة العالم وله مواقفه السياسية والإنسانية

نعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه وأصدق مواساته لحكومة دولة الكويت والشعب الكويتي وعائلة الفقيد والأمة الإسلامية جمعاء، لهذه الخسارة الكبيرة، مشيراً إلى أنه كان، رحمه الله، أحد قادة الكويت الذين عملوا على ازدهارها ودعم استقرارها، وأسهمت حكمته وقدرته على العطاء والمثابرة في تطوير البلاد والنهوض بها وتوطيد لحمتها ووحدتها الوطنية، ورفع مكانة الكويت عالياً على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الأمين العام أن الفقيد كان صوتًا للحكمة والاعتدال ويتمتع بمكانة عالية بين قادة العالم، وله مواقفه السياسية والإنسانية التي يشهد لها الجميع.

وتضرع الأمين العام إلى العلي القدير بأن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان.