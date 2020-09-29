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شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» يتوقع مزيدًا من الانخفاض في الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، مزيد من الانخفاض في الحرارة بعد أسبوعين.
وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع الحرارة الصغرى أن تكسر "20" درجة المئوية على مناطق الرياض والقصيم، فيما تقترب من "15"درجة مئوية على حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية.
وفي السياق نفسه، أوضح "الحصيني" أن منطقتي الشرقية ونجران تقترب من "20" الصغرى مع تشغيل سخانات المياه.
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