شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" توضح كيفية الاستفادة من خدمة التفويض عبر منصتها الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت منصة أبشر كيفية الاستفادة من خدمة التفاويض عبر منصتها الإلكترونية، وهي خدمة تتيح للمستفيد عمل تفويض لشخص آخر لمراجعة القطاعات المختلفة نيابة عنه.
وذكرت المنصة أنه يمكن للمستفيد تفويض شخص آخر لمراجعة قطاعات محددة، وهي المديرية العامة للجوازات، والأحوال المدنية، و الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، والمديرية العامة للمرور.
وأضافت أن عمل التفويض يتم من خلال الدخول على منصة الإلكترونية واختيار «خدمة التفاويض»، ثم الضغط على «تفويض مراجعة قطاع».
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