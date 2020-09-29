الشورى يطالب بقناة فضائية للحرمين.. والاستفادة من سطح المسجد النبوي

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم – الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إطلاق قناة قضائية عالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تبث الجهود المقدمة في الحرمين الشريفين.

كما طالب الشورى، بدراسة رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف بالاستفادة من سطحه بشكل أوسع، وكذلك إيجاد سبل حديثة لتقديم ماء زمزم في الحرمين الشريفين بما يراعي المكان والزمان.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني.

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