«التخصصات الصحية» تنهي تدريب 800 مسؤول صحي.. وتوضح مهامهم

ضمن برامج الأكاديمية..
أوضحت هيئة التخصصات الصحية، أنه تم إنهاء تدريب أكثر من 800 مسؤول أمن صحي، يمثلون الدفعة الأولى من هذا التخصص، وذلك ضمن برامج الأكاديمية الصحية.
وأشارت التخصصات الصحية –عبر حسابها على تويتر-، أن برنامج الأمن الصحي يعد من البرامج المنتهية بالتوظيف، وسيمارس الخريجين بعد الانتهاء من الاختبارات مهامهم في المحافظة على سلامة المنشأة الصحية، وكذلك متابعة التزام منسوبي المنشأة وزوارها بشروط السلامة، والمساندة في حالات الطوارئ والكوارث من خلال تقديم الدعم في عمليات الإخلاء وتسهيل الإجراءات.
وأضافت، أن الخريجين سيشاركون أيضًا في المحافظة على السلامة المرورية، وتوعية العاملين بسياسات وقواعد وتنظيمات الأمن والسلامة في المنشآت.
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