فلكية جدة: تحدد موعد ظهور «قمر الحصاد» في سماء السعودية

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيتم رصد القمر البدر لشهر صفر بسماء السعودية الوطن العربي باتجاه الأفق الشرقي مع غروب الشمس يوم الخميس القادم «الأول من أكتوبر 2020» ويسمى في هذا الوقت من السنة «قمر الحصاد».

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- أن مصطلح قمر الحصاد هي تسمية شعبية تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهي الأشهر القريبة من الاعتدال الخريفي، إضافة أنه في سبتمبر وأكتوبر يكون وقت شروق القمر قريب إلى وقت غروب الشمس لعدة ليالٍ على التوالي في وقت مرحلة البدر المكتمل بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

وأشار إلى أن قمر الحصاد سيقع في لحظة الاكتمال ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة «12:04» منتصف الليل بتوقيت السعودية، ويكون قد قطع نصف مدارة حول الأرض ويبقى مشاهَدًا بقبة السماء إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.

وأضاف، أنه بشكل عام تعتبر الأقمار البدر القريبة من وقت حدوث الاعتدال الخريفي مميزة، نظرًا لأن دائرة فلك البروج وهي «المسار الظاهري للشمس والقمر والكواكب» تصنع زاوية ضيقة مع الأفق عند غروب الشمس.

وتابع، أن كل قمر بدر يشرق مع وقت غروب الشمس وفي المتوسط يشرق القمر في اليوم التالي متأخرًا بحوالي 50 دقيقة وهذا يحدث كل يوم، ولكن في شهري سبتمبر واكتوبر فإن الزاوية الضيقة لدائرة فلك البروج مع الأفق تجعل القمر يشرق مبكرًا عن المتوسط في خطوط العرض الشمالية.

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وبيّن رئيس فلكية جدة، أنه في خطوط العرض الوسطى الشمالية بدلًا من شروق القمر متأخراً 50 دقيقة في الأيام بعد البدر المكتمل فإن القمر الأحدب المتناقص سيشرق متأخراً بحوالي 35 دقيقة فقط لعدة أيام على التوالي، في حين أن المناطق الواقعة بخطوط العرض الأبعد القريبة من الدائرة القطبية الشمالية فإن القمر يشرق متأخراً بحوالي 15 دقيقة لعدة أيام.

ونوّه، بأن هذا الأمر كان يعتبر هاماً في أوقات قديمة بالنسبة للمزارعين الذين يحصدون محاصيلهم قبل عصر التراكتورات المزودة بمصابيح الإضاءة؛ حيث لم يكن هناك فترة طويلة من الظلمة بين غروب الشمس وشروق القمر لعدة أيام بعد البدر المكتمل ما يعني بأن المزارعين كانوا يعملون في الحقول وجني المحاصيل تحت ضوء القمر ومن هنا جاءت تسمية قمر الحصاد.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليًا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

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