السعودية اليوم / العراق يسجل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 4724 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9122 , فيما سُجّلت 4028 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 288812 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60356, منهم 559 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

16:05ت م

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بغداد 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 358290 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9122 , فيما سُجّلت 4028 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 288812 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60356, منهم 559 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //16:05ت م0149

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