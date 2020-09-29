السعودية اليوم / الكويت تسجل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الكويت 587 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7912 حالة، مشيراً إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4014 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 742797 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 538 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 96049 حالة.

// انتهى //

15:48ت م

0142



الكويت 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسسجلت الكويت 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 104568 حالة، في حين سُجّلت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 607 حالات.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7912 حالة، مشيراً إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4014 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 742797 فحصا.وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 538 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 96049 حالة.// انتهى //15:48ت م0142

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