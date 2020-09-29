ع / رياضي / سمو الأمير فيصل بن مشعل يتسلم التقرير الختامي للموسم الماضي في ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم



بريدة 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير الختامي للموسم الماضي في ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم , مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية عبدالعزيز التويجري , واطلع على متطلبات الموسم الجديد لرياضة الفروسية وتطويره وتحديثه ليتواكب مع أهمية هذه

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما احتواه التقرير لخدمة هذه الرياضة ومحبيها في أنحاء المنطقة كافة , منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ لميدان الفروسية بالقصيم ، مؤكداً دعم إمارة المنطقة لكل ما يخدم وينمي ويساعد على الدفع بعجلة التطوير في المنطقة بما يخدم هذه الرياضة الأصيلة.

من جهته أوضح مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية أن عدد الخيل المشاركة خلال الموسم المنصرم وصل إلى 496 خيلاً وعدد الملاك المشاركين 121 مشاركاً ، وعدد المدربين 94 مدرباً ، وعدد الخيالة المشاركين 72 خيالاً , كما أقيم أكثر من 20 حفل سباق للخيل.

// انتهى //

15:40ت م

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بريدة 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير الختامي للموسم الماضي في ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم , مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية عبدالعزيز التويجري , واطلع على متطلبات الموسم الجديد لرياضة الفروسية وتطويره وتحديثه ليتواكب مع أهمية هذه الرياضة الأصيلة .وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما احتواه التقرير لخدمة هذه الرياضة ومحبيها في أنحاء المنطقة كافة , منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ لميدان الفروسية بالقصيم ، مؤكداً دعم إمارة المنطقة لكل ما يخدم وينمي ويساعد على الدفع بعجلة التطوير في المنطقة بما يخدم هذه الرياضة الأصيلة.من جهته أوضح مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية أن عدد الخيل المشاركة خلال الموسم المنصرم وصل إلى 496 خيلاً وعدد الملاك المشاركين 121 مشاركاً ، وعدد المدربين 94 مدرباً ، وعدد الخيالة المشاركين 72 خيالاً , كما أقيم أكثر من 20 حفل سباق للخيل.// انتهى //15:40ت م0137

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