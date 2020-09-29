السعودية | سفير الصين: السعودية دولة مسؤولة والصحة من أولوياتها

شكرا لقرائتكم سفير الصين: السعودية دولة مسؤولة والصحة من أولوياتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السفير الصيني لدى السعودية، تشن ون تشينغ، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، دولة مسؤولة تضع أمن وسلامة المواطنين والمقيمين من الأولويات، منوهاً بالقرارات والأعمال التي اتخذتها والإجراءات الجيدة في مكافحة الوباء.

جاء ذلك في تصريحه عقب اللقاء الودي الذي جمعه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة.

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ونوه تشن ون تشينغ بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح والمحبة، لافتاً إلى أن السعودية لها مكانة مميزة ونبيلة في العالم، خصوصاً في الدول الإسلامية، ونحن نفتخر بصداقتنا معها وتعاوننا الدائم في كل ما فيه نشر الخير والسلام في ربوع العالم.

وبين السفير الصيني أن هناك "تعاونا مستمرا بين السعودية وجمهورية الصين في مجال مكافحة وباء كورونا، وهناك جهود متواصلة في هذا الصدد، وسوف نحصل على انتصار نهائي على الوباء"، مشيداً بمستوى الصداقة والتضامن بين الشعبين الصيني والسعودي، ومؤكداً أنها تتعزز في مختلف المجالات الثقافية والحضارية والشعبية والاجتماعية.

وعبر في ختام تصريحه عن تمنياته القلبية للسعودية وقيادتها بدوام التوفيق والسداد، منتهزاً فرصة اللقاء بالوزير "آل الشيخ" بتقديم التهنئة إلى السعودية في يومها الوطني التسعين.