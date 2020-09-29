شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في اجتماع سفراء اللجنة السياسية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية بمجلس الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة اللجنة السفيرة صوفي فروم. كما التقى وزير الخارجية بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، وبحثا آفاق التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشارك في اجتماع سفراء اللجنة السياسية الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.