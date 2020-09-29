المغامسي لرجال أمن الدولة بعد ضبط الخلية الإرهابية: زادكم الله عزًا وتمكينًا

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثنى الداعية الشيخ الدكتور صالح المغامسي على جهود رجال أمن الدولة في القبض على خلية إرهابية تدربت في أحد مواقع الحرس الثوري الإيراني.

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وقال المغامسي: أعطى الله لنبيّنا عليه السلام لأمته ألّا يسلط عليها عدوًا فيستبيح بيضتهم، ولا ريب أنّ المملكة العربية السعودية اليوم هي بيضة الإسلام وقلعة الأمة وحصنها، فقل للأعادي: خِبتم وخاب تآمركم، وقل لرجال أمن الدولة: زادكم الله عزًا وتمكينًا.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أعلن الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين.

وصرَّح المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات المختصة بالرئاسة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، حيث قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكرًا لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.



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