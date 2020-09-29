إجراءات احترازية في المسجد الحرام لعودة المعتمرين الأسبوع المقبل

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على إتباعها الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد قرار عودة العمرة تدريجياً.

وسيبدأ تطبيق عودة المعتمرين إلى الحرم الشريف، يوم الأحد المقبل، حيث سيتم تعقيم المسجد الحرم 10 مرات يوميا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، بأن سيتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، حيث سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حالياً، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.