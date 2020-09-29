، "الندوة العالمية" تُسَيّر قافلة طبية لجراحة العيون بتعز وحضرموت ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الجهود الإنسانية للمملكة مع الأشقاء اليمنيين للتخفيف عنهم

استمرارًا لجهود المملكة الإنسانية في تخفيف المعاناة عن الأشقاء اليمنيين، أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في اليمن قافلة النور الطبية لجراحة العيون بمحافظتي تعز وحضرموت؛ بهدف إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وإعادة النور لمن فقدوا أبصارهم، وتوزيع الأدوية المجانية والتخفيف عن المواطنين والمتضررين والنازحين.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا في المحافظتين خلال مرحلة التشخيص الأولية المتمثلة في الفحص والمعاينة، وتحديد مَن تُجرى لهم العمليات الجراحية، ومن يكتفون بالعلاج الدوائي.

من جانبهم عبّر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة، وأثنى مدير مكتب الندوة باليمن على المواقف الإنسانية للمملكة وشعبها المعطاء والدعم المتواصل للشعب اليمني، وتقديم كل ما يحتاجه من مساعدة؛ في ظل ما يمر به من أزمات عصيبة، وسأل الله أن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها.

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الندوة العالمية للشباب الإسلامي