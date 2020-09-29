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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «تطوير مكة المكرمة» تعلن إستكمال المرحلة الثالثة لمشروع الطريق الدائري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):قالت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بأنها في طريقها لإستكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة، حيث تم إنجاز نسبة 75%من المشروع.
وأوضحت الهيئة في بيان ، لها أمس الإثنين، بأنه تم استكمال المرحلة الثالثة من المشروع على الطريق، الذي يمتد من شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم مع طريق المدينة المنورة مروراً بشارع الحج، مبينة بأن طول الطريق يبلغ 14.55 كم، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 57%.
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