لأول مرة.. تعيين نورة القحطاني محامية لدى السفارة الامريكية في الرياض

أعلنت مصادر إعلامية أن السفارة الأمريكية في السعودية اليوم الثلاثاء اعتمدت المحامية نورة الوندة القحطاني ، للترافع رسمياً عن رعاياها في المملكة.

وتعد القحطاني أول محامية سعودية تُعتمد للدفاع عن الرعايا الأمريكيين في الرياض، كما يشكل هذا القرار سابقة هي الأولى من نوعها.

وقال المحامية نورة الوندة القحطاني في تغريدة لها عبر تويتر: "تشهد المملكة قفزات هائلة عاماً بعد آخر لاسيما في مهنة المحاماة والتي حصلت خلالها المرأة على كامل حقوقها حيث استخراج رخص المحاماة والتوفيق ورخصة الوساطة والإصلاح واستطلاعات المشاركة في التحكيم علاوة على التعامل الراقي الذي نجده من المعنيين بهذا الشأن في المحاكم أو السجون أو غيرها". وفق صحفية سبق المحلية.

وتابعت القحطاني قولها: "إنه فخر كبير أن أحمل علم بلدي وأجد الثناء من القنصل الأمريكي أثناء حضوره أحد الجلسات والتي بموجبها تم اعتمادي لأكون أول محامية سعودية معتمدة من السفارة الأمريكية".