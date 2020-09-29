تطوير القرى التراثية وأواسط المدن بمحافظات المنطقة الشرقية

وقّعت هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية مذكرة تفاهم؛ لتوجيه مخرجات العمل المشترك وتنسيق الأدوار في مجالات الارتقاء بالتراث المادي وغير المادي وتعظيم الأثر من المواقع التاريخية والتراثية بالشرقية، وذلك برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة.

ووقّع الاتفاقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، بصفته نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، وبحضور الرؤساء التنفيذيين، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة.

وتجسد المذكرة حرص وزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، على حماية التراث الوطني بمختلف مظاهره المادية وغير المادية، وتوفير كل الدعم لصوْنه وحفظه وحمايته بوصفه كنزًا حضاريًا وطنيًا وثروة ثقافية تستحق الرعاية والاهتمام.

وتضمنت بنود المذكرة مجالات تعاون مختلفة شملت التخطيط المشترك للمواقع الأثرية والتراثية وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة، ويمتدّ التعاون بين الهيئتين إلى تطوير القرى التراثية وتطوير أواسط المدن بالمحافظات على مدى السنوات القادمة بالشراكة مع أمانات المنطقة كشريك رئيسي، وبالتعاون مع جهات أخرى مثل وزارة النقل والجامعات وغيرها من الجهات الممكّنة والمنفذة.