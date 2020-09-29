قرقاش تعليقًا على غزو قطر: “هذيان لا يستحق الرد “

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علق الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أمس الاثنين، على تعليقات الأفعى وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد عطية.

وقال “قرقاش” في تغريدة مختصرة عبر “تويتر” : “هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد”.

وكان “بن عطية” زعم في تصريحات مؤخرًا أن الرباعي العربي المٌقاطع لقطر؛ تضع خطة لغزو قطر على مرحلتين.

وأثار رأس الأفعى القطري سخرية واسعة بتصريحاته حول غزو الدول العربية لقطر؛ معتبرين أنها تخريف جديدة لتضليل الرأي العام.

