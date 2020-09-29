سيرة موجزة عن محمد الحارثي الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون

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عيَن مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الإعلام المُكلف الدكتور ماجد القصبي، الأستاذ محمد الحارثي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.

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ويمتلك الحارثي مسيرة إعلامية طويلة تمتد لـ20 عامًا، شملت العديد من المحطات، منها العمل كمراسل في جريدة الشرق الأوسط وجريدة عرب نيوز الصادرة بالإنجليزية، كما عمل أيضًا كصحفي زائر في الفايننشال تايمز اللندنية، وصحفي منتظم في جريدة الاقتصادية، ومدير التحرير ومسؤول الصفحة الأولى بنفس الجريدة.

وشغل أيضًا منصب رئيس التحرير في عدد من الصحف والمجلات، منها مجلة الرجل التي تصدر عن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ومجلة سيدتي ومجلة الجميلة، بالإضافة إلى جريدة عرب نيوز، كما عمل رئيسا لتحرير برنامج “بدون شك” ومذيعًا له.

وبخلاف العمل الإعلامي والصحفي، حرص الحارثي على المشاركة بالعمل العام، حيث كان عضوًا في مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ومنتدى القيادات العربية الشابة في دافوس الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عضوية مشروع الخليج 2000 في جامعة كولومبيا في نيويورك.

