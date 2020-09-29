وزير الصحة يوقف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة بالمدينة

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أصدر وزير الصحة توفيق الربيعة قرارًا بإيقاف طبيبة نساء وولادة تعمل بمستشفى خاص بالمدينة المنورة، عن مزاولة المهنة وفقًا للمادة 39 من نظام مزاولة المهنة. وقال المتحدث الرسمي بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق إن قرار الإيقاف عن العمل لحين إصدار اللجنة المختصة الحكم الخاص بها، بناءً على توصية اللجنة المشكّلة من صحة المدينة؛ حرصًا وحفاظًا على صحة وسلامة المرضى والمراجعين.





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