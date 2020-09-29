السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالشرقية تُنظّم محاضرةً عن "وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر"



الخبر 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، يوم غد الأربعاء ، محاضرة بعنوان "وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر"، عبر البث المباشر على حساب "هداية" في تويتر ، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتأتي هذه السلسلة ضمن المحاضرات والبرامج والأنشطة التي يُنفّذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

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06:17ت م

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