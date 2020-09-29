الهيئة العامة للإحصاء تعلن وظائف ممثل اتصال هاتفي للرجال والنساء

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تعلن الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف بمسمى (ممثل اتصال هاتفي) في مدينة (الرياض) للرجال والنساء حملة البكالوريوس مع إتقان بعض اللغات على النحو التالي:

الشروط:

– الأفضلية للسعوديين.

– شهادة البكالوريوس في أي تخصص ذو علاقة (لا يشترط تخصص محدد).

– يشترط إتقان أحد اللغات (الأوردية، الهندية، الفلبينية، الباكستانية).

– الإلمام بعمل الاتصال الهاتفي وخدمة العملاء.

– لا يشترط الخبرة.

المهارات والكفاءات المطلوبة:

– القدرة على ادارة المكالمات بفعالية وتنفيذ المهام الموكلة وتمثيل الهيئة بطريقة احترافية تليق بسمعة الهيئة.

– القدرة على المشاركة في تقديم الاقتراحات وابداء الآراء والمبادرات.

– المشاركة على تطوير وتحرير المحتوى الذي سيتم نشره في القنوات المختلفة.

– القدرة على رفع الطلبات ومتابعتها.

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الوصف الوظيفي:

تعزيز قنوات التواصل مع العملاء ورفع مستوى التفاعل من خلال الرد على المكالمات الواردة من العملاء لتلقي الطلبات الإحصائية والاجابة على الاستفسارات ومعالجة الشكاوى واستكشاف المشكلات والعمل على اصلاحها وتقديم الدعم وتلبية الاحتياجات.

المهام والمسؤوليات:

– الرد على اتصالات العملاء من خلال قناة الاتصال

– التعامل مع استفسارات العملاء الإحصائية هاتفيا

– التعامل مع جميع أنواع العملاء الغاضبين والمستائين والمتوترين

-البحث عن المعلومات المطلوبة باستخدام الموارد المتاحة وتوجيه العميل اليها

– العمل على حل شكاوى العملاء ومعالجتها برفعها الى الإدارات المعنية

– التعامل مع بعض المهام مثل معاودات الاتصال، ارسال الرسائل، متابعة الشكاوى وافادة العملاء

– ادخال معلومات العملاء في الملف ذات الصلة

– تحديد وتصعيد الطلبات ذات الأولوية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/2/11هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2QRlwI4 ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

