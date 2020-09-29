السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 11 صفر 1442هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 126 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 58 ألفًا و 460 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1111 شخصًا.

// انتهى //

02:39ت م

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أبوجا 11 صفر 1442هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وحالتي وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 58 ألفًا و 460 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1111 شخصًا.// انتهى //02:39ت م0264

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