شكرا لمتابعة خبر عن أحد المقربين من قاتل أخية بنجران: سلوكه كان غريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): على خلفية واقعة قتل مواطن لشقيقه في نجران وإصابة اثنين آخرين وانتحاره، كشف أحد المقربين عن سلوكه قبل ارتكاب الجريمة. على خلفية واقعة قتل مواطن لشقيقه في نجران وإصابة اثنين آخرين وانتحاره، كشف أحد المقربين عن سلوكه قبل ارتكاب الجريمة. وأوضح أنه لوحظ على القاتل تغيرات في سلوكه وتقلبات مزاجية قبل الجريمة التي وقعت في مزرعة العائلة، بحسب الوطن. ولفت إلى أن القاتل لم يكن لديه سوابق، وأن المصابين الاثنين أحدهما ابن اخت القاتل والآخر ابن أخيه.

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