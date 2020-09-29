طريقة تغيير كلمة المرور في ابشر 1442 وإعادة تعيينها عبر موقع absher.sa…

ننشر طريقة تغيير كلمة المرور في ابشر وإعادة تعيينها مرة أخرى عن طريق موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم الدخول إلى منصة أبشر من خلال تعبئة بيانات الحساب الشخصي الخاص بكل مستخدم والتي تتكون من “اسم المستخدم أو رقم الهوية – كلمة المرور)، وفي حال الرغبة في إعادة تعيين كلمة المرور مرة أخرى، فيجب اتباع خطوات يسيرة لتغييرها تبدأ من النقر على أيقونة “نسيت كلمة المرور” من الصفحة الرئيسية بمنصة أبشر الإلكترونية، ومن خلال موقعنا نوفر خطوات تغيير كلمة السر ورابط دخول موقع ابشر.

طريقة تغيير كلمة المرور في ابشر

تم إطلاق منصة أبشر الإلكترونية من جانب وزارة الداخلية السعودية بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة من أجل الانتقال إلى عصر الحكومة الإلكترونية والإعلان عن انتهاء عصر التعاملات الورقية للتيسير على كافة مستخدمي البوابة الإلكترونية عند الرغبة في الحصول على خدمةٍ ما، حيث تقدم المنصة خدماتها البالغة 200 خدمة إلكترونية لأكثر من 17 مليون مُستخدم.

ويتم الحصول على خدمات المنصة مباشرةً بعد الانتهاء من إنشاء حساب جديد برقم هوية المستخدم وكلمة المرور، وفي حال الرغبة في إعادة تعيين كلمة السر مرة أخرى، فيتم ذلك عن طريق اتباع طريقة تغيير كلمة المرور في ابشر المرفقة بالتالي:

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دخول منصة أبشر ( absher.sa ).

). النقر على “نسيت كلمة المرور”.

تعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية – رقم الجوال – الرمز المرئي)، ثم النقر على أيقونة “التالي”.

الإجابة على أسئلة التحقق ثم النقر على “التالي”.

تأكيد كود التفعيل المُرسل على الهاتف الجوال المُسجل بالبوابة.

كتابة كلمة المرور الجديدة وتأكيدها ثم النقر على “موافق”.

وبذلك يكون قد تم تحديث كلمة المرور بنجاح، ويجب التأكد من إدخال رقم الهوية بصورة صحيحة، كما يجب كتابة رقم الجوال صحيحاً حتى لا تفشل عملية التسجيل وعدم استخدامه في أي حساب أخر حتى تتجنب إلغاء الرقم، وقد نوهت الوزارة عن أنه في حال الانتهاء من عملية التسجيل، فلن يتمكن المستفيد من التعديل عليه مرة أخرى، كما يجب تتبع السياسة الخاصة بإنشاء كلمة المرور المُوضحة بالصورة التالية: