الخلية الإرهابية.. تحقيقات عاجلة مع المقبوض عليهم لكشف معلومات إضافية

تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها العاجلة مع جميع المقبوض عليهم من عناصر الخلية الإرهابية بعدما تمكنت الجهات المختصة برئاسة أمن الدولة من إلقاء القبض على عناصر الخلية.

وتستهدف التحقيقات الجارية، حاليًّا، الوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.

وصرَّح المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، أنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، تم ضبط عنصر الخلية.

وبيّن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة أن الجهات المختصة بالرئاسة أطاحت بالخلية الإرهابية بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ.

وأوضح المتحدث أن الخلية الإرهابية تلقى عناصرها تدريبات داخل مواقع الحرس الثوري الإيراني خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ.

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وشملت تدريبات الخلية الإرهابية في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات.

وقادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وشدد رئاسة أمن الدولة على مواصلة التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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