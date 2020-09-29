السعودية اليوم / مقتل ضابط بهجوم مسلح شمال غرب باكستان



إسلام آباد 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

لقي ضابط بالجيش الباكستاني مصرعه إثر تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني اليوم أن فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية دورية لتعقب الإرهابيين بناء على معلومات استخباراتية، ولكنها تعرضت لهجوم مفاجئ على يد عناصر إرهابية.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب، في حين نجح الإرهابيون من الفرار من الموقع.

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