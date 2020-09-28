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القبض على قائد مركبة هدد سلامة مستخدمي الطرق بحمولته

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2020-09-29

القبض على قائد مركبة هدد سلامة مستخدمي الطرق بحمولته

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قبض المرور على قائد مركبة سار بحمولته في غير الأوقات المخصصة، معرضًا مستخدمي الطرق للخطر في منطقة مكة المكرمة.

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وقال المرور تفاعلًا مع شكوى أحد المواطنين على موقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: إنه تم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان مواطن قد شكا من قائد المركبة وقال: يستغلون أوقات الإجازات والظهيرة لتمرير حمولتهم دون أن يكون لسلامة مستخدمي الطريق أي أهمية في مكة المكرمة.

ونشر المرور صورة للمركبة المضبوطة، شاكرًا اهتمام وحرص المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن تلك المخالفات.

 

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