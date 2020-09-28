المشرف العام بالشؤون البلدية يزور أمانة جدة ويتفقد مشاريعها

2020-09-28

متابعات الخليج 365 - جدة

استقبلت أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيسي، أمس الأحد، المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، بحضور نائب أمين جدة، وكيل المشاريع المهندس علي بن محمد القرني وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية، ضمن زيارة استغرقت يومين شملت تنفيذ جولة ميدانية على عدد من مشاريع الأمانة الجاري تنفيذها.

وتأتي الزيارة في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل في تنفيذ المشاريع بين الأمانات وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها، وتضمنت في يومها الأول عقد اجتماع استعرض خلاله خطط وبرامج ومشاريع أمانة جدة، فيما نفذ المشرف العام اليوم الاثنين جولة ميدانية على أربعة مشاريع تعمل الأمانة على تنفيذها في أكثر من مجال شملت مشاريع محطة السلام لرفع مياه الأمطار ونفق التحلية وحديقة الأمير ماجد وجسر تقاطع صاري مع الملك فهد، واطلع المشرف العام على سير الأعمال وناقش المعوقات التي قد تواجه تنفيذها.

يذكر أن أمانة جدة تنفذ عددًا من المشاريع الحيوية في أنحاء المحافظة تشمل تصريف مياه الأمطار والطرق والحدائق والواجهات البحرية والمماشي والتي تساهم في تحقق التنمية وتحسين جودة الحياة.

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