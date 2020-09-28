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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين تطوير فحص جديد لتشخيص الإصابة بكوفيد 19 في غضون 15 دقيقة فقط، بدلاً من عشرات الساعات التي تحتاج إليها الفحوصات الحالية لظهور النتائج.
وفي التفاصيل، أوضح المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي أن سعر الفحص الجديد لا يتعدى 5 دولارات، وسعره يمكن أن ينخفض إلى أقل من ذلك، بما يمكِّن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من إجراء المزيد من اختبارات التشخيص، كأحد العناصر المهمة في مكافحة انتشار الفيروس، خاصة في مناطق الانتشار الكثيف.
وأوضحت المديرة التقنية لبرنامج كوفيد 19 في المنظمة، الدكتورة ماريا كيركوف، أن الفحص الجديد يتميز عن فحص بي سي آر بسهولة استخدامه، وسرعة نتائجه.. مشيرة إلى أن عددًا من البلدان لا تتمكن مختبراتها من التوصل لنتائج فحص بي سي آر؛ فتضطر لإرسال عينات الفحص إلى مختبرات خارجية؛ وهو ما يستغرق وقتًا أطول في التشخيص.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 11:29 PM
"أدهانوم": سعره لا يتعدى 5 دولارات.. ومناسب للدول منخفضة ومتوسطة الدخل
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين تطوير فحص جديد لتشخيص الإصابة بكوفيد 19 في غضون 15 دقيقة فقط، بدلاً من عشرات الساعات التي تحتاج إليها الفحوصات الحالية لظهور النتائج.
وفي التفاصيل، أوضح المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي أن سعر الفحص الجديد لا يتعدى 5 دولارات، وسعره يمكن أن ينخفض إلى أقل من ذلك، بما يمكِّن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من إجراء المزيد من اختبارات التشخيص، كأحد العناصر المهمة في مكافحة انتشار الفيروس، خاصة في مناطق الانتشار الكثيف.
وأوضحت المديرة التقنية لبرنامج كوفيد 19 في المنظمة، الدكتورة ماريا كيركوف، أن الفحص الجديد يتميز عن فحص بي سي آر بسهولة استخدامه، وسرعة نتائجه.. مشيرة إلى أن عددًا من البلدان لا تتمكن مختبراتها من التوصل لنتائج فحص بي سي آر؛ فتضطر لإرسال عينات الفحص إلى مختبرات خارجية؛ وهو ما يستغرق وقتًا أطول في التشخيص.
، "الصحة العالمية" تعلن فحصًا جديدًا لتشخيص الإصابة بكورونا في 15 دقيقة ،
المصدر : الخليج 365
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