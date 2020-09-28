الخلية الإرهابية.. هيئة الأمر بالمعروف: ضبطها «من أعظم الجهاد في سبيل الله»

السند: فضحهم والقضاء عليهم قربة إلى الله..
أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن القبض على الإرهابيين وفضحهم من أعظم الجهاد في سبيل الله، وذلك بعد أن ألقى أمن الدولة القبض على خلية إرهابية تدربت في إيران.
وقال السند وفقًا للحساب الرسمي للهيئة على موقع «تويتر»: «كشف الإرهابيين والقبض عليهم، وإفشال مخططاتهم لتدمير العباد والبلاد من أعظم الجهاد في سبيل الله، والقيام بفضحهم والقضاء عليهم من أعظم القربات إلى الله جل وعلا».
وأضاف: «الدفاع عن هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، والذود عنها والحفاظ على أمنها وفضح أعدائها، وتخليص العباد والبلاد من شرهم من أعظم الواجبات الشرعية».
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