فيديو يوثق مخالفات «الذوق العام» الأكثر حدوثًا بالسعودية

كشف مدير جمعية الذوق العام، بدر الزياني، عن أكثر 3 مخالفات للذوق العام تم رصدها في المملكة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية»، إن المخالفات الأكثر شيوعًا في المملكة هي السير بثياب النوم والشورت ورفع مستوى صوت الموسيقى في الأماكن العامة.

واستكمل أن تلك الأمور هي الأكثر جدلًا، كما أنها تحظى بالجانب الأكبر من تركيز الجمعية كما طالب المجمعات بوضع لائحة تمنع دخول اللباس غير اللائق.

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ووجه مدير جمعية الذوق العام رسالة لمن يخرج بملابس داخلية ويعتبرها حرية شخصية قائلا «مارسها في المنزل».

لمدير جمعية الذوق العام بدر الزياني