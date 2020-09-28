بالصور.. الوزير «آل الشيخ» ونظيره البريطاني يبحثان «الشراكة في التعليم»

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد اليوم الاثنين عضو البرلمان البريطاني ووزير الدولة للتعليم جافن ويليامسون.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والوقوف على الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، والشراكة البريطانية- السعودية في التعليم.

واستعرض الجانبان فرص الدعم المقدمة في التعليم الجامعي، والطلبة الدوليين، والمنتدى العالمي للتعليم، كما تناول اللقاء رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، وتضمين التعليم كأحد أبرز مساراته.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد السديري، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي د.صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي د.عبدالرحمن الخريف، ووكيل الوزارة للابتعاث د. لينا الطعيمي، ووكيل الوزارة للتعليم العام الأهلي عواطف الحارثي، ووكيل الوزارة للبرامج التعليمية د.مها السليمان.