طلبة السعودية يحققون 6 جوائز عالمية

وحقق الميداليتين البرونزيتين كل من الطالب مروان محمد الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة؛ الذي سبق وأن حقق ميدالية ذهبية في أولمبياد البلقان للناشئين في عام 2019. وفي أول إنجاز له يحققه في مشاركاته الدولية، حقق الطالب مصطفى حلمي العلق من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، الميدالية البرونزية في مسابقة الأولمبياد الدولي للرياضيات، فيما حصد كل من الطالب حمزة إبراهيم الشيخي شهادة تقدير، تضاف إلى سجله في المشاركات الدولية، والمتمثل في 3 ميداليات وشهادتي تقدير، بينما حصلت الطالبة ثناء خالد الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة منذ بداية مشاركاتها في المسابقات الدولية في عام 2016 على 8 ميداليات، تنوعت ما بين الفضية والبرونزية و4 شهادات تقدير، وحقق الطالب محمد سعد الشهري ثلاث ميداليات وشهادتي تقدير، وحقق خالد حمد العجران من إدارة تعليم الرياض 7 ميداليات، تنوعت ما بين الذهبية والفضية والبرونزية وشهادتي تقدير، وجميعهم من طلاب «موهبة» الذين تم ترشيحهم من مسابقة موهوب في بداية مشوارهم نحو المشاركة الدولية.
وتلقى الفريق السعودي المشارك في المسابقة ما يقارب 3000 ساعة تدريبية، على مدار أكثر من 3 سنوات، ورشح أعضاء الفريق من خلال سلسلة من الاختبارات ونتائج التقويم في الملتقيات التدريبية التي تقام بالتعاون بين «موهبة»، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع.
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