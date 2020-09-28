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قتل 28 جندياً تابعين لإقليم ناجورنو قرة باخ الانفصالي في أذربيجان، في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلاه إلى 59، بحسب ما أعلن الإقليم اليوم (الاثنين).
وتبادلت القوات الأرمينية والأذربيجانية إطلاق النار بكثافة لليوم الثاني على التوالي، اليوم في الإقليم، ويتهم كل طرف الآخر باستخدام المدفعية الثقيلة، وفقاً لـ"رويترز".أذربيجان القوات الأذربيجانية
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 03:40 PM
تبادل إطلاق النار بكثافة بين الطرفين لليوم الثاني على التوالي
قتل 28 جندياً تابعين لإقليم ناجورنو قرة باخ الانفصالي في أذربيجان، في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلاه إلى 59، بحسب ما أعلن الإقليم اليوم (الاثنين).
وتبادلت القوات الأرمينية والأذربيجانية إطلاق النار بكثافة لليوم الثاني على التوالي، اليوم في الإقليم، ويتهم كل طرف الآخر باستخدام المدفعية الثقيلة، وفقاً لـ"رويترز".
، مقتل 28 جندياً من "ناجورنو قرة باخ" في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني ،
المصدر : الخليج 365
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