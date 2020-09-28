، مقتل 28 جندياً من "ناجورنو قرة باخ" في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبادل إطلاق النار بكثافة بين الطرفين لليوم الثاني على التوالي

قتل 28 جندياً تابعين لإقليم ناجورنو قرة باخ الانفصالي في أذربيجان، في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلاه إلى 59، بحسب ما أعلن الإقليم اليوم (الاثنين).

وتبادلت القوات الأرمينية والأذربيجانية إطلاق النار بكثافة لليوم الثاني على التوالي، اليوم في الإقليم، ويتهم كل طرف الآخر باستخدام المدفعية الثقيلة، وفقاً لـ"رويترز".أذربيجان القوات الأذربيجانية