شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق "اعتمرنا" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، عن تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق اعتمرنا.

وكانت بدأت وزارة الحج والعمرة تفعيل تطبيق (اعتمرنا) تزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة في المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، اعتبارا من أمس.

وشددت الوزارة على أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر التطبيق فقط، الذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، وسيكون تسجيل البيانات مرتبطا بتطبيق (توكلنا) بشكل مباشر، وستتضمن الخطوة عددا من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فايروس كورونا، كما أن التطبيق يتيح اختيار الوقت المناسب واختيار الخدمات المصاحبة، مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومركز الخدمات.