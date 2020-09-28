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الصحة تدعو إلى التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الصحة الجميع إلى التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، مشيرة إلى أن التطعيم متوفر في المراكز الصحية بكافة المناطق.
وقالت الوزارة : بدأ موسم الإنفلونزا الموسمية ونحن ندعوك لتجعله سليمًا، بأخذ التطعيم المتوفر في المراكز الصحية الآن.
يذكر أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الإنفلونزا هي عدوى فيروسية حادة يسبّبها أحد فيروسات الأنفلونزا.
أعرض الإنفلونزا الموسمية
تتسم الأنفلونزا الموسمية بارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ والإصابة بسعال (عادة ما يكون جافًا) وصداع وألم في العضلات والمفاصل وغثيان وخيم (توعّك) والتهاب الحلق وسيلان الأنف. يمكن الإصابة بسعال وخيم قد يدوم أسبوعين أو أكثر.
ويُشفى معظم المرضى من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع واحد دون الحاجة إلى عناية طبية.
ولكن يمكن للأنفلونزا أن تتسبّب في حدوث حالات مرضية وخيمة أو أن تؤدي إلى الوفاة إذا ما ألمّت بإحدى الفئات الشديدة وتدوم الفترة التي تفصل بين اكتساب العدوى وظهور المرض، والتي تُعرف بفترة الحضانة، يومين تقريبًا.
من هي الفئات المتوقع إصابتها ؟
وبحسب الصحة العالمية، يمكن أن تصيب أوبئة الإنفلونزا السنوية جميع الفئات السكانية وتؤثر فيهم تأثيرًا وخيمًا غير أن الحوامل والأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا والمسنين والأفراد المصابين بأمراض مزمنة معيّنة مثل الإيدز والعدوى بفيروسه والربو والأمراض القلبية أو الرئوية المزمنة والعاملين في مجال الرعاية الصحية هم الفئات الأشد تعرضًا لخطر ظهور المضاعفات.
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