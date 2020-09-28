فيديو.. 170 نوعًا من الأطعمة والمشروبات تسبب الحساسية

2020-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت هيئة الغذاء والدواء التأكيد على الأطعمة التي تسبب الحساسية، مشيرة إلى أن حساسية الطعام هي رد فعل سلبي من الجهاز المناعي في جسم الإنسان لأنواع معينة من الطعام والشراب والتي ينتج عنها بعض الأعراض الجانبية التي قد تظهر خلال دقائق أو تستغرق عدة ساعات.

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الأطعمة التي تسبب الحساسية

وأكدت الهيئة أن هناك أكثر من 170 نوعًا للأطعمة المسببة لحساسية الطعام، ومنها الحليب والبيض والفول السوداني، والمكسرات والسمسم وفول الصويا.

وأشارت الهيئة إلى أن الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث نوع الحساسية التي يعانونها، مؤكدة عدم وجود أي علاج لحساسية الطعام سوى تجنب تناول الأطعمة المسببة لها.

علاج حساسية الطعام

وقالت الهيئة إنه لا يوجد علاج لحساسية الطعام إلا تجنب تناول هذه الأطعمة، داعية إلى تجنب تناول هذه الأطعمة خاصة خارج المنزل حيث تشير الدراسات إلى أن 50 % من الإصابات بحساسية الطعام تتم بسبب تناول الأطعمة والمشروبات خارج المنزل.



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