محمد بن مسعود - الدمام - القرعة تجمع الأهلي والنصر وجهًا لوجه.. وباختاكور يلتقي بيرسبوليس أحمد سرور الخليج 365 2020-09-28 أوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (منطقة الغرب) والتي تحتضن العاصمة القطرية منافساتها هذه الأيام، مواجهة الأهلي السعودي بنظيره النصر السعودي؛ فيما يقابل باختاكور الزوزبكي نظيره بيرسبوليس الإيراني. 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 11:25 AM اخر تعديل 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 Advertisements 02:50 PM في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا أوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (منطقة الغرب) والتي تحتضن العاصمة القطرية منافساتها هذه الأيام، مواجهة الأهلي السعودي بنظيره النصر السعودي؛ فيما يقابل باختاكور الزوزبكي نظيره بيرسبوليس الإيراني. ، القرعة تجمع الأهلي والنصر وجهًا لوجه.. وباختاكور يلتقي بيرسبوليس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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