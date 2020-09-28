وزير الصحة يصدر قرارًا بإيقاف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة بالمدينة المنورة

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بإيقاف طبيبة نساء عن مزاولة المهنة، بالمدينة المنورة.

وأوضحت صحة المدينة، عبر تويتر، أن المتحدث باسمها أوضح وزير الصحة أصدر قرارًا بإيقاف طبيبة نساء وولادة تعمل بمستشفى خاص، عن مزاولة المهنة وفقًا للمادة 39 من نظام مزاولة المهنة.

وأضافت، أن قرار الإيقاف عن العمل يأتي لحين إصدار اللجنة المختصة الحكم الخاص بها، بناءً على توصية اللجنة المشكلة من صحة المدينة.

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