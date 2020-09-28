تعليمات مهمة من «السديس» استعدادًا لعودة العمرة حرصًا على السلامة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ضرورة توفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا، استعدادًا لاستقبال المعتمرين والمصلين بعد قرار عودة العمرة تدريجيًا.

وأوضح السديس، أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما أمانة حملناها، ویجب على الجميع تھیئة الأجواء الآمنة المثالیة للمعتمرین والزوار كي یؤدوا عباداتھم بكل یسر وسھولة، بما يحقق توجيهات ولاة الأمر؛ لتقدیم أرقى الخِدْمات لزوار وقاصدي بیت الله العتيق.

وحث السديس، الجميع على تنفيذ الخطط والحرص على التطوير والحضور وخدمة المعتمرين، خاصة فيما يخص سقيا ماء زمزم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعاون مع الجهات الأمنية في إدارة الحشود، ودخول المعتمرين إلى البيت العتيق وخروجهم منه بطريقة آمنة وسهلة، وضمان حصولهم على العلوم الفقهية الصحيحة المتعلقة بنسك العمرة وزيارة المسجد الحرام، ومعاملتهم باللطف واللين.

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جاء ذلك خلال مناقشة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الاستعدادات لموسم العمرة وبحث سبل التعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع الفريق التنفيذي لموسم العمرة.

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