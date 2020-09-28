بالفيديو.. «الحج والعمرة» تكشف عن أول 3 تصاريح متاحة للمواطنين عبر تطبيق «اعتمرنا»

أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن هناك ثلاث تصريحات ستكون متاحة للمواطنين بدءًا من يوم الأحد المقبل، عبر تطبيق «اعتمرنا»، وهي تصريحات زيارة الحرم المكي وزيارة المدينة المنورة، والصلاة في الروضة الشريفة.

وأكد الدكتور مشاط، خلال استضافته في برنامج «يا هلا»، المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن تطبيق «اعتمرنا» يتيح الحصول على ثمانية تصاريح للمعتمر، وأن باقي التصاريح سوف تتم إتاحتها تباعًا وعلى مراحل.

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وأضاف، أنه سيتم فتح الحرمين للمصلين في المرحلة الثانية وفق خطة تشغيلية دقيقة، لتحديد الأماكن المخصصة للصلوات، قائلًا: «سنعود بحذر لاستقبال معتمرين الخارج في المرحلة الثالثة، وفق خطة متكاملة ومتابعة دقيقة مع وزارة الصحة».

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