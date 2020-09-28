«الزراعة» توضح شروط طلب دعم توثيق المنتجات العضوية للمزارع

بالخطوات..

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وشروط طلبات دعم توثيق المنتجات العضوية لمزارع تحت التحول العضوي، وذلك تزامنًا مع يوم الزراعة العربي. وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة، منوهة بأن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة عبر جميع القنوات هي 5 أيام عمل. متطلبات وشروط الحصول على الخدمة أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه يجب على المتقدم لطلب دعم توثيق المنتجات العضوية لمزارع تحت التحول العضوي، أن تتوافر فيه الشروط التالية: - إرفاق وثيقة التحول المعتمدة من شركة التوثيق. - إرفاق فاتورة وثيقة التحول. - إرفاق صورة واضحة من الايبان. - تعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ شروط الطلب. - يحق للوزارة استرجاع جميع الدعم المقدم للمستفيد في حالة التوقف عن ممارسة نشاط الزراعة العضوية بعد الاستفادة من الدعم. كما حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خطوات مخطط سير الاستفادة من الخدمة المقدمة من الوزارة وتتمثل في: - الدخول إلى النظام. - اختيار الخدمة. - قبول تعليمات وشروط الخدمة. Advertisements - تعبئة بيانات الطلب. - إرسال الطلب. - مراجعة الطلب من الجهة المختصة. - الموافقة على الطلب. وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط طلب دعم توثيق المنتجات العضوية لمزارع تحت التحول العضوي، وتتمثل في: إرفاق صورة الهوية الوطنية للمالك (jpg , pdf). إرفاق صورة الوكالة سارية المفعول + الهوية الوطنية في حال وجود وكيل (jpg , pdf). إرفاق وثيقة التحول المعتمدة من شركة التوثيق (jpg , pdf). إرفاق فاتورة وثيقة التحول (jpg , pdf). إرفاق صورة واضحة من الايبان. تعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي شروط الطلب. اقرأ أيضًا:

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