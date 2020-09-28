فيديو.. طريقة استخدام بوابة خدمة رخص السكن الجماعي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية طريقة استخدام بوابة خدمة رخص السكن الجماعي.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن بوابة خدمة رخص السكن الجماعي تمنح رخص العقارات لجميع أصحاب ومستأجري السكن الجماعي المطابق للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في السكن.

ولفتت إلى أنه للحصول على رخص السكن الجماعي للأفراد، يمكن الدخول عبر الرابط التالي: هنا.

ودشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل بوابة تطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي تشرف عليه لجنة السكن الجماعي للأفراد بقيادة الوزارة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن البوابة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد ، التوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، تطوير وتفعيل آليات وإجراءات ترخيص وتسجيل المواقع، تخفيف التكدس السكاني بالمساكن الجماعية للأفراد، وجذب الاستثمارات.

وأضافت أنه تم إطلاق خدمة الترخيص الإلكتروني للمساكن الجماعية للأفراد عبر البوابة، حيث يستطيع صاحب العقار الحصول على ترخيص للمساكن إلكترونيًّا فوريًّا وبكل يسر وسهولة.

كما أصدرت الوزارة الاشتراطات المستحدثة لهذه المساكن التي تهدف إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة.