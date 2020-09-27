- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، بعد فوزه على شقيقه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في دور الـ 16 من المسابقة ذاتها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مجلس إدارة نادي النصر، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق، وتقديمه مع شقيقه التعاون مباراة عكست الروح العالية والأداء المتميز الذي تتمتع به الفرق السعودية، مع تمنياته للتعاون حظاً أوفر في قادم المنافسات.
وأعرب وزير الرياضة عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لفريقي الأهلي والنصر في مشوارهما المقبل في الأدوار النهائية من البطولة، ومواصلة تقديم العطاءات الفنية الكبيرة، بما يضمن تواجد أحدهما طرفاً في نهائي البطولة بمشيئة الله تعالى.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 11:53 PM
هنأ وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، بعد فوزه على شقيقه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في دور الـ 16 من المسابقة ذاتها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مجلس إدارة نادي النصر، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق، وتقديمه مع شقيقه التعاون مباراة عكست الروح العالية والأداء المتميز الذي تتمتع به الفرق السعودية، مع تمنياته للتعاون حظاً أوفر في قادم المنافسات.
وأعرب وزير الرياضة عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لفريقي الأهلي والنصر في مشوارهما المقبل في الأدوار النهائية من البطولة، ومواصلة تقديم العطاءات الفنية الكبيرة، بما يضمن تواجد أحدهما طرفاً في نهائي البطولة بمشيئة الله تعالى.
، وزير الرياضة يهنئ نادي النصر بالتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يهنئ نادي النصر بالتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.