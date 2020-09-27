7 مطالب لأهالي نجران على طاولة الأمين الجديد

من جهته، عبّر المهندس العتيبي عن شكره لأمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات، مثمنًا ما حظي به من ثقة ومن وزير الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا عزمه على تقديم قصارى الجهود لتلبية تطلعات أهالي المنطقة.
أبرز الملفات على طاولة أمين نجران المكلف
مطالبات المواطنين
طالب المواطنون الأمين المهندس عيد العتيبي بإعادة النظر في كثرة المطبات الاصطناعية داخل الأحياء في ظل عدم تطبيق المواصفات لوضع المطبات، حيث إن أغلبها ألحقت الأضرار بالسيارات، كما طالبوا باستحداث مشاريع جديدة تسهم في خدمة المنطقة والعمل على استكمال العمل في المشاريع المتوقفة والمتأخرة.
تفعيل دور المجالس البلدية
شملت المطالبات أيضا معالجة كثيرة لفتحات الانعطاف في الشوارع الرئيسية التي توجد مقابل كل محطة بنزين أو سوبرماركت أو بقالة، ومشاركة حقيقية للمواطنين في أعمال التنمية واتخاذ القرارات، والتي تسهم في خدمة المواطن بالشكل المباشر، وكذلك تفعيل دور المجالس البلدية مع المطالبة وبناء تصور «رؤية للخمس سنوات القادمة» والوقوف ميدانيا على مطالبات واحتياجات أهالي منطقة نجران بالإشراف والعمل المباشر على تنفيذها.
كما طالب المواطنون بالنظر في مشاريع درء أخطار السيول وخاصة المزلقان الواقع خلف النقل الجماعي، والعمل على إنارة كوبري الجربة مع إكمال سفلتة حي أبا السعود، وإيجاد مواقع جديدة للمنتجات الزراعية والتمور، وإنشاء سوق منظم ومرتب لبيع الطيور.
كما شملت المطالبات العمل على إنشاء سوقين في جنوب وغرب نجران يخدم الأهالي نظرا لبعد المسافة على سوق صهبان، وسفلتة بقية الطرق داخل الأحياء.
استكمال العمل في المشاريع المتوقفة والمتأخرة
تفعيل دور المجالس البلدية مع المطالبة وبناء تصور رؤية للخمس السنوات القادمة
الوقوف ميدانيا على مطالبات واحتياجات أهالي المنطقة
النظر في مشاريع درء أخطار السيول
العمل على إنارة كوبري الجربة مع إكمال سفلتة حي أبا السعود
إيجاد مواقع جديدة للمنتجات الزراعية والتمور
إنشاء سوقين جنوب وغرب المنطقة
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