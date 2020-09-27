وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره الإريتري

بحثا المستجدات..

أُجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، بوزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح محمد. وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة لاستعراض المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين.

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