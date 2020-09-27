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أوضح "حساب المواطن" أنه يفترض على المستفيد من حساب المواطن، عند ظهور حالة الأهلية في حسابه "غير مؤهل" اتخاذ إجراءات في مدة محددة حتى تتم إعادته لقوائم المستفيدين.
وأضاف: أن "الواجب على المستفيد حين ظهور هذه الرسالة لديه، المسارعة لتحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل)".
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 06:10 PM
خلال مدة محددة وعبر البوابة الإلكترونية
أوضح "حساب المواطن" أنه يفترض على المستفيد من حساب المواطن، عند ظهور حالة الأهلية في حسابه "غير مؤهل" اتخاذ إجراءات في مدة محددة حتى تتم إعادته لقوائم المستفيدين.
وأضاف: أن "الواجب على المستفيد حين ظهور هذه الرسالة لديه، المسارعة لتحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل)".
، تعرف على الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور "غير مؤهل" بحساب المواطن ،
المصدر : الخليج 365
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