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الأمير تركي بن محمد بن ناصر رئيسًا فخريًا لفريق فعاليات المجتمع

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

إنضمَّ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود إلى أعضاء فريق فعاليات المجتمع كرئيساً فخرياً للفريق.

ويأتي ذلك استكمالاً لحب سموه للأعمال الخيرية والإنسانية والتي تقدم الدعم والرعاية و الأنشطة الاجتماعية بالإضافة إلى تخطيط وتنظيم المبادرات لأصحاب الهمم ويأتي ذلك من ضمن منظومة العمل الاجتماعي التي تسعى مبادرات رؤية ٢٠٣٠ لتحقيقها.

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والجدير بالذكر هو أن فعاليات المجتمع يزيد عمرها عن ال٥ سنوات، حيث كانت بداية انطلاقتها فعالية التبرع بالدم ووصلت هذه الحملة لأكثر من ٢٠ حملة لصالح مرضى مستشفى اليمامة، الملك فيصل التخصصي، العسكري ومدينة الملك فهد الطبية.

بالإضافة إلى زيارة وتقديم الهداية للمرضى؛ ويأتي ذلك كدعم إنساني واجتماعي.

ومن جانب آخر دعمها للجمعيات الخيرية وبفضل الله نجحت جهود أعضاء الفريق بتكاتف الجهود المبذولة وبعد ذلك تم الالتفات إلى ذو الهمم و الإعاقة الحركية.

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